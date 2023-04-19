Okan Gaytancıoğlu: "Kiremitçisalih Köyünde 150 Dekar Hazine Arazisi Satıldı. Üzücü Olan Arazinin Köylüye Verilmemesi, Başka Birilerine Satılması"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Uzunköprü ilçe Kiremitçisalih köyündeki 150 dekar hazine arazisinin satıldığını belirterek, "Burada üzücü olan arazinin köylüye verilmemesi, başka birilerine satılması" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Kiremitçisalih Köyü Muhtarı Recep Tane ile görüştü. Köyde 150 dekar hazine arazinin toplulaştırma sonrası satışının yapıldığını belirten Gaytancıoğlu, arazilerin ekim yapılması için köy halkına bedelsiz verilmesi gerektiğini söyledi.

"ARTAN MİKTAR KÖYE KALMASI GEREKİRKEN SATILDI"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Toprak toplulaştırması yapıldı, Uzunköprü'nün Kiremitçisalih Köyü'nde. Muhtarımızla beraberiz, toprak toplulaştırması sonucunda, daha önceden 220 dekar bir hazine arazisi vardı, güzel bir şekilde dağıtıldı fakat sonrasında vatandaşa araziler toplandıktan sonra artan miktar köye kalması gerekirken satıldı. Biz de buna karşıyız. Köylünün topraksız olanı var. Az topraklı olanı var veya o arazi köye gelir getirme amaçlı kullanılabilirdi. Köyün dışında birine ihaleyle satıldı hatta birilerine. Bu yer sizin köyünüzün artan arazisi, burası sizin olması gerekli hatta size bedelsiz verilmesi gerekliydi. Burada üzücü olan arazinin köylüye verilmemesi, başka birilerine satılması."

"KÖYLÜMÜZ MAĞDUR"

Köy muhtarı Recep Tane de "150 dekar bir araziyi hiç tanımadığımız birisi aldı. Bu durumda da biz muhtarlar olarak suçlu duruma düşüyoruz. Ben defalarca mal müdürlüğüne gittim satışa çıkmasın diye… Onlara göre her şey yasa çerçevesinde. Biz fazla bir şey yapamıyoruz. Bu durumda köylümüz de mağdur biz muhtarlar da mağdur. ya arazisi olmayanlara ya da köyden katılmasını isterdik" diye konuştu.