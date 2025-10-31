Haberler

Öğretmenlerden Kanserle Mücadeleye Pembe Destek

Güncelleme:
İzmir'deki Fevzi Özakat Anadolu Lisesi öğretmenleri, kanserle mücadele eden meslektaşları için pembe kıyafetler giyerek ve pembe kurdele takarak dayanışma mesajı verdi. 'Birlikte güçlüyüz' diyen öğretmenler, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

İzmir'de Fevzi Özakat Anadolu Lisesi öğretmenleri kanserle mücadele eden meslektaşları için okulda pembe kıyafetler giydi ve pembe kurdele takarak dayanışma mesajı verdi. Okul yönetimi ve öğretmenler, 'birlikte güçlüyüz' mesajıyla kansere karşı umudun, dayanışmanın ve sevginin önemini vurguladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Fevzi Özakat Anadolu Lisesi öğretmenleri, Kanser Farkındalık Haftası kapsamında iki meslektaşlarına moral vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla pembe giyinip pembe kurdele taktı. Okulda görev yapan öğretmenlerden Nevin Vural, 10 yıl önce meme kanseri tanısı aldıktan sonra uzun süren tedavi sürecinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Bir diğer öğretmen Serap Şimşek ise geçtiğimiz yıl meme kanseri teşhisi konulmasının ardından tedaviye başladı. Tedavisinin olumlu seyretmesiyle bir süre önce yeniden öğrencileriyle buluşan öğretmen, mesleğine kaldığı yerden devam ediyor.

"Erken teşhis hayat kurtarıyor"

Etkinlikte konuşan Felsefe Öğretmeni Nevin Vural, hastalık sürecinde arkadaşlarının desteğinin kendisi için ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Vural, eski günleri hatırlamanın kendisini duygulandırdığını belirterek, "Hem geçmiş günlere gidiyorum hem de arkadaşlıkların arkamızda olduğunu hissetmek çok değerli, özellikle bu süreçte" dedi. Meme kanseriyle ilgili istatistiklere de dikkat çekerek, "Sekiz kadından biri bu hastalıkla karşılaşıyor. Bu nedenle bu konuda uyanık olmalıyız. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor" diyen Vural, arkadaşlarının ve çevresinin desteğinin, insanın yalnız olmadığını hissettirdiğini sözlerine ekledi.

"Bu sadece bir pembe etkinlik değil"

Edebiyat Öğretmeni Serap Şimşek ise meme kanserine karşı farkındalık oluşturmanın önemine değindi. Şimşek, arkadaşlarının desteğini överek, "Arkadaşlarım çok tatlılar, onları çok seviyoruz. Ama bu sadece evcilik oyunu gibi 'bugün pembe giyelim' demek değil. Bu ölümcül bir rahatsızlık ve farkındalık oluşturmalıyız" dedi. Şimşek, hastalığın farkında olmadan ilerleyebileceğine dikkat çekerek, "Neticede meme kanseri metastaz yapabiliyor. Bu konuda olumsuz sonuçlarda çok vaka var. Arkadaşlarımızın destekleri ve sahip çıkmaları bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı. - İZMİR

