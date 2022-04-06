Öğretmenlerden ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerilerine dağıttı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Ramazan ayında anlamlı bir davranışa imza attı. Okulun idarecileri ve öğretmenleri, bir araya gelerek kendi aralarında topladıkları paralarla okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin aileleri gıda kolileri hazırladı. Gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçtiklerini söyleyen müdür vekili İsmail Ünal, "Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğretmen arkadaşlarım ve idarecilerimizle beraber ramazan kolileri hazırlayarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtımı gerçekleştirdik. "Meslek Liselileri Hayata Değer Katıyor" sloganıyla bu yılda 26 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız için mutluyuz. Okulumuz moda tasarım bölümü öğretmen ve öğrencilerimizin çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünleri ailelerimiz ile buluşturuyoruz. Her ay iki aileye nevresim takımı ve koltuk bakımı hediye ediyoruz. Ayrıca bilişim teknolojileri bölümü öğretmen ve öğrencilerimiz aileleri ziyaret ederek telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yapıyor" dedi. - KASTAMONU