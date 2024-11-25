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Öğretmenler, TCSG Güven ile Boğaz Turu Yaparak Unutulmaz Anlar Yaşadı

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İstanbul'da öğretmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın TCSG Güven gemisi ile Boğaz turu yaptı. Etkinlikte öğretmenlere karanfil hediye edildi ve unutulmaz anlar yaşandı.

İstanbul'da öğretmenler, Salih Güvenlik Komutanlığı'nın dört büyük arama kurtarma gemisinden biri olan "TCSG Güven" ile Boğaz turu yaptı. Gemiye binen öğretmenlere personel tarafından karanfil hediye edilirken, havadan çekilen görüntüler geminin tüm ihtişamını gözler önüne serdi.

İstanbul'da öğretmenler için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğretmenler, TCSG Güven isimli askeri gemi ile İstanbul Boğazı'nı gezme fırsatı buldu. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin de katıldığı programda, gemiye binen öğretmenlere karanfil hediye edildi. Sarıyer'de bulunan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı iskelesinden kalkan TCSG Güven, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında seyre çıktı. Öğretmenlere geminin helikopter hangarında hazırlanan etkinlik alanında ikramlar da yapıldı. Savaş gemisi olarak da geçen arama kurtarma gemisinde öğretmenler unutulmaz anlar yaşadı.

"Özel bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı gurur duyduk"

İlk kez Sahil Güvenlik gemisine bindiğini ifade eden Almanca Öğretmeni Melis Çetin Başakkuş, "Daha önce böyle bir gemiye hiç binmemiştim. Çok güzel karşılandık. Sahil Güvenlik Komutanlığı bizim için çok güzel bir organizasyon yapmıştı. Öğretmenler olarak böyle bir gün için özel bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı gurur duyduk. Böyle bir imkan sağlandığı için hem Sahil Güvenlik Komutanlığına hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Geminin içerisi çok güzel, ileri teknoloji kullanılıyor. Halen etkisinden çıkamadım" dedi.

"Ülkemizin bu tarz gemilere sahip olması bizi gururlandırıyor"

Tarih Öğretmeni Hüseyin Balcı ise, "Çok güzel bir etkinlik oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Biz öğretmenler için böyle karşılanmak güzel bir anı vesilesi oldu. Ülkemizin bu tarz gemilere sahip olması bizi gururlandırıyor. İlk kez askeri bir gemi ile Boğazı gezmiş olduk ve askeri gemilerin önemini anlamış olduk" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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