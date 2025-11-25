Öğretmenler Günü'ne özel anlamlı etkinlikler

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesindeki öğrenci toplulukları, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında fakülte genelinde anlamlı ve kapsamlı etkinlikler gerçekleştirdi.

Fakülte koridorları farklı toplulukların hazırladığı çalışmalarla donatılırken, öğretmenlik mesleğinin değeri çok yönlü şekilde vurgulandı. Etkinlik alanı Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından ziyaret edildi. Türkçe Fikirler Topluluğu ve Erdemli Öğretmenler Topluluğu iş birliğiyle fakülte girişinde "Öğretmenim! Bir Mesajın Var..." panosu, öğretmenler odası düzenlemesi, "Gelecekteki Öğrencine Not Bırak" köşesi, Atatürk'ün öğretmenlik ile ilgili sözünün yer aldığı alan, "Yılın Öğretmeni" fotoğraf çerçevesi ve "Öğretmenlerin Mekanına Hoş Geldiniz" pankartı hazırlandı.

Şehit öğretmenler için anma köşesi

İngilizce Topluluğu, öğretmenlikle ilgili İngilizce sözlerden oluşan bir pano çalışması hazırlayarak fakültenin 2. katında sergiledi. Özel Eğitim Topluluğu, şehit öğretmenler için anma köşesi oluşturdu ve stantlarında özel öğrenme güçlüğüne dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Milli Eğitim (İlköğretim Matematik Öğretmenliği) Topluluğu; oyunlaştırılmış ve farklılaştırılmış eğitim materyalleri, akıl ve zeka oyunları, ayrıca Türk ve yabancı matematikçiler köşesi içeren bir stant hazırladı.

Öğretmenler öğrencilerin ışığıdır

Türkçe Topluluğu; 2. kata karikatür ve resimler asarken; standında öğretmen olan yazar ve şairlerin tanıtımı, emoji etkinliği ve soru etkinliği ile katılımcılara etkileşimli bir alan sundu. Okul Öncesi Eğitim Topluluğu, PDR Topluluğu ile birlikte hazırladığı panoda "Değerli Öğretmeni Tahmin Et" oyunu, "Öğretmenler Öğrencilerin Işığıdır" temalı Atatürk köşesi ve "Öğretmenine Bir Not Bırak" etkinliklerine yer verdi. Sınıf Öğretmenliği Topluluğu, fakültenin 2. katında öğretmenlerin niteliklerini yansıtan dekoratif bir tren tasarımıyla güne renk katarken, Bilim ve Fen Topluluğu ise fakülte girişine "Öğretmenim çünkü" adlı etkileşimli bir pano yerleştirdi.

Öğretmenlik mesleğinin topluma yön veren gücü anlatıldı

Bu yılki 24 Kasım etkinlikleri, farklı toplulukların ortak çabasıyla fakülte içinde zengin ve anlamlı bir atmosfer oluşturdu. Öğretmenlik mesleğinin topluma yön veren gücü, öğrencilerin hazırladığı çalışmalarla bir kez daha vurgulandı.

Bu etkinliklerin ardından, dekanlık katında öğretim elemanlarının, görevli öğrencilerin ve aynı binayı paylaşan Spor Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personelinin de katıldığı çorba ikramı gerçekleştirildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri devam edecek

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, Milli Eğitim Akademisi Başkan Yardımcılığı görevine atanan Düzce Üniversitesi Eğitim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çetinkaya'nın 28 Kasım 2025 tarihinde katılacağı çevrim içi konferans ve 22 Aralık 2025 tarihinde "Öğretmenim Ne Dersin?" adlı etkileşimli tiyatro gösterisiyle devam edecek. - DÜZCE