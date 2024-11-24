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Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Müzik Projesi

Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Müzik Projesi
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Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonu ve müzik öğretmeni Ebru Şan'ın öncülüğünde hazırlanan Öğretmenler Günü'ne özel şarkı, geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğenildi ve sosyal medyada trend oldu. Klipte farklı branşlardan öğretmenler yer alırken, şarkı öğretmenlik mesleğinin değerine vurgu yapıyor.

Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde, TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Ebru Şan'ın öncülüğünde hazırlanan Öğretmenler Günü'ne özel şarkı büyük beğeni topladı. Farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya gelerek seslendirdiği şarkı, müzik öğretmeni Ebru Şan'ın liderliğinde anlamlı bir projeye dönüştü.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında da paylaşılan klip, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyada trendlerde yer aldı. Şarkının yayılmasının ardından hem öğretmenler hem de öğrenciler, bu anlamlı ve duygusal eseri takdirle karşıladı.

Klipte, şarkıya eşlik eden öğretmenler; sınıf öğretmeninden branş öğretmenlerine kadar geniş bir yelpazede yer alırken, şarkı öğretmenlik mesleğinin değerine ve fedakarlığına vurgu yapıyor.

Müzik Öğretmeni Ebru Şan, 'Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu projeye destek veren tüm yöneticilerime ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve bu şarkıyı tüm öğretmenlerimize armağan ediyorum' dedi.

Öğretmenler Günü'ne özel bu anlamlı proje, Erzurum genelindeki eğitim camiasının takdirini toplarken, bir kez daha öğretmenlerin fedakarlık ve özverilerini gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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