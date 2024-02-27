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İzmir'de öğrencilerin öğretmenleri karşısında dans ettiği TikTok videosu tepki çekti

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir lisede, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok için video çekti. Öğretmenin uyarılarına rağmen kayda devam eden öğrenciler, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin yayılması ve tepki çekmesi üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde, derste öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çeken ve o anları sosyal medyada paylaşan öğrenciler tepki çekti.

Konak ilçesi Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin derste çektiği görüntüler pes dedirtti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 11. sınıftan iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek Tik Tok için video çekti. Öğretmenin tüm uyarısına rağmen kayda devam eden öğrenciler, görüntüleri daha sonra da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Öğretmene saygısızlık içeren görüntülerle ilgili, iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzmir Yerel Haberler

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