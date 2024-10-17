Öğretmen Şura Özçelik'e Başarı Ödülü

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremde panikleyen özel ihtiyaçlı öğrenciyi kucağına alarak dışarı çıkaran öğretmen Şura Özçelik başarılı ödülü ile taltif edildi.

Malatya'nın, Kale ilçesinde 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9. büyüklüğündeki depremde Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Şura Özçelik depremde panikleyen özel ihtiyaçlı öğrenciyi kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardı.

Olayın anbean kameralara yansıdığı olay sonrası öğretmen Şura Özçelik Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından başarı ödülü ile taltif edildi.

Programda konuşan Vali Yavuz, Şura öğretmenin örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, tüm eğitim camiasına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Mehmet Akif İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik ise Vali Yavuz'a teşekkür ederek, ilk kez yaşamış olduğu deprem sonrası panikleyen öğrenciyi kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardığını ifade etti. - MALATYA