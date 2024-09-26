Üye Girişi
Haberler

Öğretmen Pilot Ünal Aster için Taksim Camii'nde Cenaze Töreni Düzenlendi

Öğretmen Pilot Ünal Aster için Taksim Camii'nde Cenaze Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster için cenaze namazı Taksim Camii'nde kılındı. Aster'in cenazesi, namazdan sonra Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster için Taksim Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Aster'in cenazesi, Ayazağa mezarlığına defnedildi.

23 Eylül Pazartesi günü Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana gelen uçak kazasında öğretmen pilot Ünal Aster (61) ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı (42) hayatını kaybetmişti. Öğretmen pilot adayı Nalcı, 24 Eylül Salı günü Eyüpsultan Pınar Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti. Kazada hayatını kaybeden pilot ve tiyatro oyuncusu Ünal Aster için ise bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törenden sonra Aster için ikindi namazına müteakip Taksim Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Aster'in eski eşi Pilot Gamze Zorlu, oğulları Kaan ve Batu Aster ve sanatçı dostları katıldı. Namazın ardından Ünal Aster'in cenazesi Ayazağa mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Taksim Camii Havacılık Ayazağa 3-sayfa Yerel Tören Bursa Pilot Kaza

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

7 yaşındaki çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kör Nokta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (FENERBAHÇE-USG) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Kör Nokta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kör Nokta 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 26-27 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Tadic yok mu, neden yok? Dzeko neden yok? Dzeko yok mu? Dzeko sakat mı, cezalı mı (Fenerbahçe Union SG) 26-27 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hamster Coin ne zaman listelenecek? Hamster Kombat Coin listelendi mi? Fenerbahçe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Union SG maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mecidiyeköy - Okmeydanı neden trafik var, kaza mı oldu? Kör Nokta SON BÖLÜM izle! ATV Kör Nokta 2. bölüm izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });