Öğretmen Pilot Ünal Aster için Taksim Camii'nde Cenaze Töreni Düzenlendi

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster için Taksim Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Aster'in cenazesi, Ayazağa mezarlığına defnedildi.

23 Eylül Pazartesi günü Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana gelen uçak kazasında öğretmen pilot Ünal Aster (61) ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı (42) hayatını kaybetmişti. Öğretmen pilot adayı Nalcı, 24 Eylül Salı günü Eyüpsultan Pınar Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti. Kazada hayatını kaybeden pilot ve tiyatro oyuncusu Ünal Aster için ise bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törenden sonra Aster için ikindi namazına müteakip Taksim Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Aster'in eski eşi Pilot Gamze Zorlu, oğulları Kaan ve Batu Aster ve sanatçı dostları katıldı. Namazın ardından Ünal Aster'in cenazesi Ayazağa mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL