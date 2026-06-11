Hürriyetçi Eğitim Sen'den Öğretmen Koparan'ın Ölümüne İlişkin Çağrı: Öğretmenler Yalnız Bırakılmamalı

(İZMİR) - Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken yaşamını yitiren ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın cenaze töreninin ardından açıklama yapan Hürriyetçi Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını isteyerek öğretmenlerin görev yaptıkları yerlerde yalnız ve sahipsiz bırakıldığını söyledi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaptığı sırada yaşamını yitiren ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Hürriyetçi Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, öğretmenlerin yaşadıkları sorunları yetkili makamlara iletmelerine rağmen yeterince destek göremediğini belirterek, olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını ve öğretmenlerin ekonomik ile sosyal koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Öğretmenlerin atandığı yerde sahipsiz ve yalnız bırakıldığını belirten Sarısayın, "Sorunlarını defalarca yetkili mercilere ve makamlara anlatmasına rağmen sesini duyuramıyor. Bunun neticesinde de bir öğretmenimizin hayattan koptuğunu görüyoruz. Öğretmenlere sahip çıkılmıyor. Cenaze töreninde gönül isterdi ki, Bakanımız olsun, İzmir İl Milli Eğitim Müdürümüz olsun. Sağlığında yanında olmayan Bakanımız maalesef ölüsünde de yanında olmadı. Onu temsilen en azından İzmir İl Milli Eğitim Müdürümüzün cenazeye katılsın. Maalesef öğretmenimiz yaşadığı sorunları makamlara iletti, sesini duyuramadı. Yalnız bırakıldı, yalnızlığa mahküm edildi. Bugün cenazesinde de yalnızlığa mahküm edildiğini görüyoruz. Milli Eğitim Bakanımıza çağrıda bulunuyorum: Bari öğretmenlerin dirisine sahip çıkmadınız, ölüsüne sahip çıkın. Olayın sorumluları kimse bulunsun ve sorumlulukları ölçüsünde gerekli yaptırımlar uygulansın. Bu olayın sonuna kadar Hürriyetçi Eğitim Sen olarak takipçisi olacağız" dedi.

"ÖĞRETMENLER ÇARESİZ BIRAKILM A MALI"

Yetkililerden öğretmenlerin sorunlarına çözüm bulmasını da isteyen Sarısayın, yaşanan sorunlara değinerek şunları kaydetti:

"Maalesef bugün 'öğretmen akademileri' adı altında bir sistem oluşturuldu. Atanan öğretmenler, bu akademilere çağrılarak yaklaşık 30 bin lira gibi bir maaşla çalıştırılacaklar. Büyükşehirlerde; İstanbul, İzmir ve Ankara gibi kentlerde 30 bin liranın altında ev kirası bulunmadığı gerçeği ortadayken, bu öğretmenler 30 bin lirayla nasıl geçinecekler? Öğretmeni atamak yetmez. Öğretmeni atandığı yerde sahipsiz bırakmamak, ona sahip çıkmak, ekonomik ve sosyal tüm imkanları sunmak gerekir. Öğretmen, geleceğimizin mimarıdır. Bu mimarlar, görev yaptıkları yerlerde yalnız ve çaresiz bırakılmamalıdır."

Kaynak: ANKA