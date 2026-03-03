Fatma Nur Çelik'in Öğrencisi Tarafından Öldürülmesi... Eğitim Sendikaları Saldırıyı Ortaca'da Protesto Etti

(MUĞLA) - İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in görevi başında öldürülmesi Muğla'nın Ortaca ilçesinde protesto edildi.

Eğitim sendikaları İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğretmen Fatma Nur Çelik'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi, bir başka öğretmen ile öğrencinin de yaralanması dolayısıyla ülke genelinde iş bırakma kararı aldı.

Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Sen üyeleri bu kapsamda Ortaca Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Eğitimcilerin yanı sıra bazı siyasi parti ve STK temsilcilerinin de destek verdiği eylemde basın açıklamasını Ömer Özdemir okudu.

Özdemir, açıklamada şunları kaydetti:

"2 Mart Pazartesi günü İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki meslektaşımız ve bir öğrenci yaralanmış, Fatma Nur Çelik arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Eğitim emekçileri olarak burada yalnızca aramızdan koparılan arkadaşımız için değil, yıllardır göz ardı edilen itibarımız ve can güvenliğimiz için toplandık. Açıkça ifade ediyoruz; bu saldırı münferit değildir. Okullarda artan şiddet vakaları uzun süredir ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yaptığımız uyarıları dikkate almayarak, kalıcı ve önleyici politikalar hayata geçirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı bu olayın birinci derecede sorumlusudur. Somut adımlar atılmadığı için şiddet ortamı derinleşmiştir. Bir okulda kesici aletle saldırı gerçekleştirilebilmesi, güvenlik mekanizmalarının yetersizliğini ortaya koymaktadır."

Duygu Güneş de konuşmasında, "Şiddetin zemini yalnızca bireysel bir öfke değildir. Medyada, siyasette ve bürokraside meşrulaştırılan sert dil; eğitim emekçilerini hedef gösteren, itibarsızlaştıran söylemler bu iklimi beslemektedir. Öğretmenlik mesleğinin sistemli biçimde değersizleştirilmesi, öğretmenleri hedef haline getirmektedir. Ayrıca pedagojik temelden yoksun uygulamalar okulu güvenli bir öğrenme ortamı olmaktan uzaklaştırmaktadır" dedi.

Meral Metin ise, "Derinleşen yoksulluk ve gençlerin geleceksizlik duygusu şiddet riskini büyüten toplumsal faktörlerdir. Ailesi ekonomik krizle mücadele eden gençlerin yaşadığı psikolojik baskı görmezden gelinemez. Sosyal politikaların zayıflığı ve rehberlik hizmetlerinin yetersizliği bu tabloyu ağırlaştırmaktadır. Okul güvenliği konusunda bilimsel ve katılımcı bir politika derhal hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

