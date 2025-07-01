Öğretmen; Çanakkale'den getirdiği toprağı gazilerin mezarlarına bıraktı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de sosyal bilgiler öğretmeni ve Kent Konseyi Kültür Grubu üyesi Şenol Dönmez, düzenlediği Çanakkale gezisi sonrasında getirdiği toprakları, dualar eşliğinde kentteki gazilerin mezarlarına bıraktı.

Tarihi ve milli bilinç kazandırmak amacıyla öğrencileri ve vatandaşla birlikte Çanakkale'ye gezi düzenleyen Şenol Dönmez, dönüşte yanına aldığı şehitlik toprağını Kırşehir'deki gazilerin kabirlerini ziyaret ederek toprağa karıştırdı. Dönmez, duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde mezar başında dualar okuyarak, Çanakkale ruhunun yaşatılması gerektiğine vurgu yaptı ve "Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yattığı toprakları, bu topraklar için mücadele vermiş gazilerimizin ebedi istirahatgahlarına getirmek benim için büyük bir onur. Gençlerimize tarih bilincini aşılamak, bu toprakların ne fedakarlıklarla kazanıldığını göstermek istiyoruz" dedi.

Çanakkale'den getirilen topraklar Mucur ilçesinde Jandarma ilçe komutanlığı, emniyet yetkililerinin de katılımıyla dualar eşliğinde toprağa karıştırıldı. - KIRŞEHİR