Üye Girişi
Haberler

Öğrencilerin Dubai Çikolatası Hayali Gerçekleşti

Öğrencilerin Dubai Çikolatası Hayali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesindeki köy okulu öğrencileri, kaymakamın ziyareti sırasında Dubai çikolatasını tatma isteklerini iletti. Kaymakam Feyza Yılmaz'ın talimatıyla hayırseverler aracılığıyla temin edilen çikolatalar öğrencilere dağıtıldı ve hayalleri gerçeğe dönüştü.

Adana'nın Feke ilçesinde köy okulundaki öğrenciler, kaymakamın ziyaretinde merak ettikleri Dubai çikolatasını tatmak istediklerini söyledi. Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz'ın talimatı ile hayırseverlerin desteği ile temin edilen çikolatalar çocuklara dağıtılarak, hayallleri gerçeğe dönüştürüldü.

Feke'nin Oruçlu, Musalar, Kaleyüzü köylerinde okuyan öğrenciler, sosyal medyadan gördükleri Dubai çikolatasını çok beğendi. Çocuklar, köylerini ziyaret eden Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz'ın "Bir isteğiniz var mı?" sorusu üzerine çok merak ettikleri Dubai çikolatasını tatmak istediklerini söyledi. Bu talep üzerine kaymakam çalışma başlattı. Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Akça ve kaymakamlık görevlileri, İstanbul'dan getirilen Dubai çikolatalarını öğrencilere tek tek dağıttı. Akça, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz'ın okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerin bu talebi için verdiği talimat ile çikolataların İstanbul ve Adana'dan hayırseverler desteği ile temin edilerek öğrencilere ulaştırıldığını kaydetti.

Eda Nur Birol adlı öğrenci, "Çikolata sosyal medyada viral olduğu kadar varmış. Tadını çok merak ediyordum, tadı güzelmiş. Burada her şeye ulaşma şansımız yok, biz de çok merak ediyorduk. Çok teşekkür ediyoruz herkese" diye konuştu.

Nurdan Kaya ise, "Sosyal medyada gördüm. Tadını çok merak ediyordum, çok teşekkür ederiz" dedi.

Öğrenciler tadını merak ettikleri Dubai çikolatasını büyük bir heyecanla yerken, bazı öğrenciler ise çikolatayı evlerinde kardeşleri ve aileleri ile yiyeceklerini belirtti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sırrı Sakık'a o görüntüyü sordu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.