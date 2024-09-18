Öğrencilerden Kıbrıs Gazisine Duygusal Ziyaret

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'ndan bir grup öğrenci, 19 Eylül "Gaziler Günü" öncesinde Kıbrıs gazisini evinde ziyaret etti.

Atatürk İlkokulu 4. Sınıftan bir gurup öğrenci Sınıf Öğretmenleri Cavit Özçil ve Elif Erdoğan nezaretinde Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener'i evinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrencilerle sohbet eden ve onların sorularını cevaplayan gazi Şener, başından geçen olayları anlatırken duygusal anlar yaşandı. - KÜTAHYA