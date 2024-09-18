Üye Girişi
Haberler

Öğrencilerden Kıbrıs Gazisine Duygusal Ziyaret

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, Gaziler Günü öncesinde Kıbrıs gazisi Mehmet Şener'i evinde ziyaret etti. Öğrenciler, gazi ile sohbet ederek onun anılarını dinledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'ndan bir grup öğrenci, 19 Eylül "Gaziler Günü" öncesinde Kıbrıs gazisini evinde ziyaret etti.

Atatürk İlkokulu 4. Sınıftan bir gurup öğrenci Sınıf Öğretmenleri Cavit Özçil ve Elif Erdoğan nezaretinde Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener'i evinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrencilerle sohbet eden ve onların sorularını cevaplayan gazi Şener, başından geçen olayları anlatırken duygusal anlar yaşandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Mehmet Şener Hisarcık Kıbrıs Eğitim Yerel Yaşam

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });