Öğrenciler yaz tatiline kitap okuyarak girdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Mülayim Tepe Mesire Alanı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Tavşanlı Milli Egemenlik Okulu öğrencileri yanlarında getirdikleri çeşitli kitaplarla Mülayim Tepe Mesire alanında bir ders saati kitap okuma etkinliği düzenledi.

Yaklaşık 400 öğrenci ve 150 veli piknik havasında kitap okuma etkinliğine katıldı.

Kitap okuyan öğrencilere Okul Müdürü İsmail Uslu, sınıf öğretmenleri, veliler ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Cumali Koca da eşlik etti.

Okul Müdürü İsmail Uslu, "Oklumuzda okuma kültürü oluşturmak adına sınıf öğretmenlerimizce yıl içerisinde kitaplar belirlendi. Kitaplar yıl boyunca onlarla buluşturuldu. Çoğu zaman çocuk kitapları yazarları okulumuza davet edilerek öğrencilerimizle yüz yüze veya uzaktan söyleşiler gerçekleştirdik. Sınıf ve okul kitaplıklarımızı, kütüphanemizdeki kitap sayılarını çoğalttık. Yıl boyunca okumuş olduğumuz kitapları böyle bir etkinlik ile taçlandırmak istedik. Ayrıca öğrencilerimizi yaz tatiline girerken yeni kitaplarla girmelerini ve yaz tatili boyunca kitap okumalarını temenni ettik. Ben öncelikler öğrencilerimize, eğitim lideri öğretmenlerimize, davet edip etkinliğimize katılan velilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Salim Karaboğa ve şube müdürlerimize teşekkür ederiz" dedi.