Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sınıfım Kayseri' projesiyle öğrenciler tarihi şahit olarak öğreniyor. Lise öğrencileri 880 yıllık Melikgazi Türbesi'ni gezerek, hem tarihe şahitlik etti hem de türbede işlenen dersle tarihi öğrendi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Melikgazi Mahallesi'nde yer alan Melikgazi Türbesi, yaklaşık 880 yıllık tarihe dayanıyor. Türbenin içerisinde biri Melikgazi'ye ait olmak üzere 3 adet mezar bulunuyor. Çeşitli geometrik şekillerle dizilmiş tuğlalardan oluşan türbe, Danişmentlilerden Emir Melik Gazi'ye aittir.

Bugün de Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sınıfım Kayseri' projesi çerçevesinde Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi öğrencileri, türbeye gelerek, ilk olarak türbeyi gezdi. Öğretmenlerinden türbe hakkında bilgiler alan öğrenciler, daha sonra türbe bahçesinde ders işledi. Derse Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'de katıldı. Bahçede kurulan sınıfta öğrencilerle birlikte ders dinleyen Bahameddin Karaköse, "Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük emeği ve katkısı olan Melik Gazi Hazretleri'nin türbesindeyiz. Melikgazi Hazretleri Danişment Beyliği'nin Hükümdarlarından bir tanesi ve Bizanslılara karşı çok büyük mücadeleler vermiş, Kayseri'yi fetheden bir hükümdar. Anadolu'nun Türkleşmesinde de o dönemde çok büyük emeği var. Öğrencilerimiz bugün burada canlı bir ders işliyorlar. Türbe o dönemin tüm mimari özelliklerini taşıyor. Amacımı burada öğrencilerimizi hayata hazırlarken, yaşadıkları şehrin, yaşadıkları coğrafyanın ruhunu, kültürünü, tarihini öğrenmeleri. Çünkü bizi biz yapan şeyler tarihimiz, kültürümüz ve dilimizdir. Türkiye Yüzyılı modelinde de belirtildiği gibi biz öğrencilerimizi kendi milli ve manevi hassasiyetlerin içerisinde yol yürüyen öğrenciler olarak hazırlamak, yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı onlar. Onları en iyi şekilde hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Bugünde burada ders gerçekten çok heyecanlı" şeklinde konuştu.

Projeye katılan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi öğrencileri de, yapılan etkinlik nedeniyle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - KAYSERİ