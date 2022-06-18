Öğrenciler sınavda, veliler dışarda ter döktü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta binlerce öğrenci YKS sınavı için ter döktü. Sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri salonlara gelen öğrenciler sınav öncesi didik didik arandı.

Zonguldak'ta YSK heyecanı yaşandı. Öğlencilerin geleceklerini belirleyeceği sınavda öğrenciler sınavda veliler ise okul bahçelerinde ter döktü. Sabahın erken saatlerinde okul önlerine gelen öğrenciler girişte didik didik arandı. Sınav süresince öğrencilere refakat eden aileleri ise okul bahçesinde bekleyerek sınav heyecanını çocukları ile birlikte yaşadı.

Öğrenciler gibi kendilerinin de heyecanlı olduklarını ifade eden Niyazı Kara, "Çocuğumu sınava getirdim çok heyecanlıyım. Sanki biz sınava giriyormuşuz gibi bir his var içimizde bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum. Allah hepsine zihin açıklığı versin" şeklinde konuştu