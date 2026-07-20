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Öğrenciler Sıfır Atık Oyuncak Müzesi'ni gezdi

Öğrenciler Sıfır Atık Oyuncak Müzesi'ni gezdi
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Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü öğrencileri, Sıfır Atık Oyuncak Müzesi'ni ziyaret ederek geri dönüşüm ve çevre bilinci hakkında bilgi edindi.

DÜZCE (İHA) –Düzce'de Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü öğrencileri, düzenlenen gezi kapsamında Sıfır Atık Oyuncak Müzesi'ni ziyaret ederek geri dönüşüm ve çevre bilinci hakkında bilgi edindi.

Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü kapsamında öğrenciler için Sıfır Atık Oyuncak Müzesi'ne gezi düzenlendi. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan oyuncakları inceleme fırsatı bulurken, sıfır atık ve çevre bilinci konusunda da bilgi edindi. Eğitici ve sosyal etkinliklerle desteklenen yaz kulübü programında, öğrencilerin çevre farkındalığının artırılması ve öğrenirken keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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