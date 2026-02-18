Haberler

Sarayköy sokaklarında Ramazan coşkusu yaşanacak

Sarayköy sokaklarında Ramazan coşkusu yaşanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, "Geleneklerimizle Ramazan Ayı Ruhunu Yaşatıyoruz" sloganıyla ilçe merkezinde yürüyüş düzenleyerek Ramazan kültürünü canlandırdı.

Denizli'de Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sarayköy Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde yürüyüş düzenleyerek geleneksel Ramazan kültürünü yaşattı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, öğrencilerin düzenlediği anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle sokaklara taşındı. "Geleneklerimizle Ramazan Ayı Ruhunu Yaşatıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Ellerinde Ramazan ayının önemini anlatan pankartlar taşıyan öğrenciler, ilçe sokak ve caddelerinde vatandaşlarla buluştu. Geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, davul eşliğinde söyledikleri manilerle eski Ramazanları aratmayan görüntüler oluşturdu. Yürüyüş boyunca Sarayköy halkına bayram şekeri, imsakiye ve iftar hurması ikram edilerek Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhu yansıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, özellikle çocukların ve gençlerin geleneksel Ramazan kültürünü yaşatarak sahada aktif rol alması takdir topladı. İlçe sakinleri, geçmiş yılların Ramazan heyecanını hatırlatan bu anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Eski Ramazanların havasını yaşattılar

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve gelenekselleştirilmesi hedeflenen "Hoş Geldin Ramazan" etkinliğinin önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, yapılan çalışmanın sosyal farkındalık açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Akhan, "Öğrencilerimiz davulları, manileri, imsakiyeleri, bayram şekerleri ve hurmalarıyla adeta 'Ah nerede o eski Ramazanlar' havasını ilçemizde yaşattılar. Günümüzün hızlı yaşam temposu içinde geleneklerimizi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak büyük önem taşıyor" dedi.

Ramazan ayının örf ve adetlerimizde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akhan, bu tür etkinliklerin çocuklara kültürel miras bilinci kazandırdığını belirtti. Ramazan sevincinin ve şenlik kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Akhan, projede emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor