Yozgat'ta karne sevinci: Öğrenci sayısı 3 bin azaldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sona erdi, 65 bin 487 öğrenci karne sevinci yaşadı. Türkiye'nin en fazla göç veren illerinden biri olan Yozgat'ta önceki eğitim-öğretim dönemine göre 3 bin 182 öğrenci daha azaldı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında 68 bin 669 öğrenci karne aldığı Yozgat'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ise 65,487 öğrenci karne aldı. Kentte 230 okul öncesinde 38 anaokulu ve 192 anasınıfında 6 bin 319 öğrenci, 172 ilkokulda 20 bin124, 143 ortaokulda 20 bin 55, 94 lise kademesinde 18 bin 989 öğrenci 447 eğitim kurumunda karne ve tatil heyecanı yaşadı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu'nda düzenlenen karne töreni öncesine okula adı verilen, 2015 yılında Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda şehit olan Polis Memuru Adem Cankurtaran adına hazırlanan köşenin açılışı da yapıldı. Açılış ve karne dağıtımında şehidin anne ve babası Azmi ve Sevil Cankurtaran da katıldı.

Öğrencilere karnelerinin dağıtılması sonrası eğitim öğretim yılını değerlendiren Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şunları söyledi:

"Yozgat ilimiz genelinde 447 eğitim öğretim kurumumuzda yaklaşık 65 bin 500 öğrencimizi ve eğitim kurumlarında görev alan arkadaşlarımızı bugün itibariyle gençlerimizin, çocuklarımızın söylemiyle yaz tatilini uğurluyoruz. Tabii öğretmenlerimiz onlar bizlerle beraber çalışmaya devam edecekler. Çok şükür kazasız belasız geçen arkadaşlarımızın gayretiyle hem renklenen hem şekillenen bir eğitim öğretim dönemi geçirdik. Ben bu vesileyle kıymetli öğretmenlerimize, okullara devam eden sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum. Onlar hem oynayacaklar hem de bol bol kitap okuyacaklar. Şehit Adem Cankurtaran İlkokulunda şehidimizin anne ve babasıyla beraber beraberiz. Şehidimiz için güzel bir köşe hazırlandı okulumuzda. İnşallah ismiyle beraber şehidimiz bu okulda yaşayacak. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu vesileyle çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum."

Kaynak: ANKA