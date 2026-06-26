Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, çok tartışılan 10+4 yabancı oyuncu kuralına dair yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''HİÇ KİMSE MEMNUN DEĞİL''

Hiçbir kulübün getirilen yabancı kuralından memnun olmadığını dile getiren Ertuğrul Doğan, "Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle hiç kimse yabancı kuralından memnun değil. Bununla alakalı kendi Whatsapp grubumuzda ekibimiz çalışacak. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir.'' dedi.

''TFF'YE BAŞVURACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Doğan, ''O zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz. Yabancı kuralından kimse memnun değil, TFF'ye başvuracağız.'' şeklinde konuştu.

10+4 YABANCI KURALI NEDİR?

10+4 yabancı kuralı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Mayıs 2026'da duyurulan ve 2026-2027 sezonundan itibaren Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlanan yeni yabancı futbolcu kuralıdır. Bu kural, kulüplerin A Takım listesine yazabileceği toplam 14 yabancı hakkını korur ancak bu hakkın kullanımına yaş kriteri getirir. Detayları şu şekildedir:

YAŞ SINIRI OLMAYAN 10 OYUNCU:

Kulüpler, A Takım listesine yazacakları 14 yabancı futbolcudan 10 tanesini herhangi bir yaş sınırı veya kriteri olmadan (ister 18, ister 35 yaşında) serbestçe seçebilirler.

23 YAŞ VE ALTINDA +4 OYUNCU:

Eğer bir kulüp kadrosuna 10'dan fazla yabancı oyuncu dahil etmek isterse, geriye kalan en fazla 4 oyuncunun genç statüsünde olması zorunludur. Bu 4 oyuncunun 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması (yani 23 yaş ve altı) gerekir.