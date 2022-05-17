Öğrenciler davet etti, Başkan Çadırcı bahar şenliklerine katıldı - Haberler

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Öğrenciler davet etti, Başkan Çadırcı bahar şenliklerine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrenciler davet etti, Başkan Çadırcı bahar şenliklerine katıldı

Elazığ Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji tarafından düzenlenen bahar şenliği etkinliğine katıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji tarafından düzenlenen bahar şenliği etkinliğine katıldı.

Başkan Çadırcı, Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji öğrencilerinin davetini geri çevirmeyerek bahar şenliği etkinliğine katıldı. Öğrencilerinin atölye çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulan Başkan Çadırcı, becerilerini göstermeleri nedeni ile şenliğin önemli olduğunu belirterek, "Gençlerin hayata atılmaları noktasında ortaokul ve lisede mesleki eğitimi çok önemlidir. Teknik ve inovasyon dalları güncelliğini koruyor. Okulda da bu tür eğitimlerin veriliyor olması gençlik adına mutluluk vericidir. Meslek liseleri gelecek zaman içerisinde hak ettiği yeri ve konumu kazanacak. Çocuklarımız ortaokul ve liseden başlayarak mesleklerini en güzel şekilde icra edecek şekilde buralardan eğitimlerini tamamlayacak" dedi.

Okul müdürü Hakan Kamaç, Belediye Başkanı Çadırcı'ya etkinliklerini ziyaret etmeleri nedeni ile teşekkür etti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hatif Çadırcı, Yazıkonak, Atölye, Elazığ, Yerel, Haberler

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