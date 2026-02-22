Haberler

AFAD Aydın'da farkındalık eğitimleri sürüyor

AFAD Aydın'da farkındalık eğitimleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesindeki özel bir okulun 10. sınıf öğrencileri, AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı. Eğitimde temel güvenlik kuralları ve arama-kurtarma teknolojileri tanıtıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki özel bir okulun 10. sınıf öğrencileri, AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek afet farkındalık eğitimi aldı.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verilirken, AFAD'ın görev ve sorumluluk alanları da tanıtıldı. Eğitimde, afet anında doğru davranış biçimleri ve temel güvenlik kuralları örneklerle anlatıldı. Ziyaret sırasında kurum bünyesinde kullanılan araç ve ekipmanlar da öğrencilere tanıtılarak arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, yetkililere merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Yetkililer, gençlerin afet bilinci kazanmasının toplumun afetlere hazırlıklı olması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri