AFAD Aydın'da farkındalık eğitimleri sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki özel bir okulun 10. sınıf öğrencileri, AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek afet farkındalık eğitimi aldı.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verilirken, AFAD'ın görev ve sorumluluk alanları da tanıtıldı. Eğitimde, afet anında doğru davranış biçimleri ve temel güvenlik kuralları örneklerle anlatıldı. Ziyaret sırasında kurum bünyesinde kullanılan araç ve ekipmanlar da öğrencilere tanıtılarak arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, yetkililere merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Yetkililer, gençlerin afet bilinci kazanmasının toplumun afetlere hazırlıklı olması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı