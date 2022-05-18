Öğrenci ve velileri büyük bir yükten kurtuldu - Haberler

ESKİŞEHİR (İHA) - - Öğrenci ve velileri büyük bir yükten kurtuldu

Eskişehir'de öğrencilere 100 bin adet kaynak kitap dağıtıldı

İl Milli Eğitim Müdür Pervin Töre:

"Yeni dönemde yardımcı kaynaklar ders kitaplarıyla birlikte dağıtılacak"

"Okullarımız kaynak kitap çöplüğü haline gelmişti"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de öğrencilerin ek kaynak ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaklaşık 100 bin adet kaynak kitap dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen proje ile sınava girecek öğrencilerin ek kaynak ihtiyacını karşılamak için toplamda 10 milyon kaynak kitap dağıtıldı. Eskişehir'de de İl Milli Eğitim Müdür Pervin Töre, Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu ve Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrencilere bire bir kitaplarını teslim ederek projeyi başlattı. Proje ile Eskişehir genelinde 8. sınıflar için toplam 10 bin 33 öğrenciye kaynak kitap ulaştırıldı. Lise sonda eğitim gören öğrencililer içinse 59 bin 160 adet TYT, 27 bin 920 adet AYT ve 415 adet YDT olmak üzere toplam 87 bin 495 adet basılı kaynak kitap dağıtıldı.

"Okullarımız kaynak kitap çöplüğü haline gelmişti"

Milli Eğitim Bakanlığının eğitimin tüm kademelerinde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Pervin Töre, bu çalışmalara yeni bir projenin eklendiğini dile getirdi. Öğrencilere ve velilere destek olmak için LGS ve YKS çalışma kitaplarını ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten Töre, yeni öğretim yılında yardımcı kaynakların ders kitaplarıyla birlikte dağıtılacağını duyurdu. Konuşmasına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkürlerini ileterek başlayan Töre sözlerine şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yürüttüğümüz projeler arasında en değer verdiğim çalışmalardan birisiydi çünkü okullarımız kaynak kitap çöplüğü haline gelmişti. Öğrenciler hangi kaynak kitaba çalışacağını bilmiyordu. Velilerimiz maddi olarak çok zorluk çekiyordu, sadece annelik babalık görevini yerine getirmek için adına o astronomik rakamlara bakmadan çocuğuna kaynak kitap almaya özen gösteriyorlardı. Yeni nesil soruların en doğru kaynaktan, en profesyonel öğretim görevlileri ve öğretmenler tarafından hazırlanan bir kaynağı çocuklarla buluşturduk. Böylece çocuğun kafasındaki karmaşa bitti. Diğer taraftan 12. Sınıflarımıza da aynı şekilde TYT, AYT ve YDS kitapçıkları dağıtıldı. Bunlardan da aynı geri dönütleri alıyoruz. Aileler çok memnun çünkü faydasını bilmedikleri bir kitaba yatırım yapmaktan bakanlığımız tarafından kurtarılmış oldular"

"Kaynak işi hep tartışmalı bir konuydu"

Okullarda kitap dağıtımına katılan ve öğrencilerle bire bir ilgilenen Tepebaşı Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, öğrencilerin ve velilerin büyük bir yükten kurtulduklarını belirtti. Atılan adımın çok önemli olduğuna değinen Özcan, "Bu yıla kadarki çalışmalardan belki de en güzeli bu oldu çünkü kaynak işi hep tartışmalı bir konuydu. Bu hem öğretmenlerimizin hem de okul yöneticilerimizin hem de öğrencilerimizin kaynak kitaplara daha çabuk ulaşmasını sağladı. Ben de aynı şekilde bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Sınava dair sorular olması benim için büyük avantaj"

Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulunda eğitim göre 8. Sınıf öğrencisi Abide Ela Çoban, kitap hakkındaki soruları üzerine, "İçerisinde örnek soruların ve LGS'ye yönelik çıkabilecek tarzda soruların olması beni çok rahatlattı çünkü sınava dair sorular olması benim için büyük bir avantaj" dedi.

Yine aynı okulda öğrenim gören 8. Sınıf öğrencisi Sinan Meydan da dağıtılan yardımcı kaynaklardan çok memnun olduğunu dile getirirken, "Bu kitapların bize bayağı bir yardımı dokunacağını düşünüyorum, LGS'ye benzer sorular var. Bu kitap bana çok yardımcı olacak" dedi.