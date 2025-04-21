Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü

Elindeki halatla defalarca vurdu, yakınları ise gülerek seyretti

Oğlu ile çiriş toplamaya gitmişti

Oğlu ile çiriş toplamaya gitmişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Tekman ilçesinde Çiriş toplarken kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Erzurum'un Tekman ilçesinde Çiriş toplarken kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesi Çevlik bölgesinde oğlu ile birlikte çiriş toplayan Erol Demirağ kayalık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde bulunan oğlunun durumu 112'ye haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler şahsı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammed Binici Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Şahıs yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erol Demirağ'ın cenazesinin bugün Işıklar mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.