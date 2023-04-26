Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalarda başarıyla görev yapan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası'na layık görüldü.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı Tevcih Töreni gerçekleştirildi. Törende, deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı 334 kişi, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü. OBAK - Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ni temsilen törene katılan OBAK Ekip Lideri Ercan Temel, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası'nı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı.

DEPREM BÖLGESİNDE ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

Depremin hemen ardından bölgeye giderek Hatay Antakya'da 15 gün boyunca arama kurtarma çalışmaları yürüten OBAK, 18 vatandaşı enkazdan sağ olarak çıkarmıştı. Ardından Odunpazarı Belediyesi'nin Malatya'da kurduğu konteyner kentte görev yapan ekipler, depremzede vatandaşların yardımına koşmaya devam etti.

BAŞKAN KURT: "ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası alan OBAK'ı tebrik eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "OBAK, özellikle bu dönemde fedakarlıklarıyla Odunpazarı Belediyesi'nin en önemli işlerinden biri olduğunu ispat etti. Tüm ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi'nin insan odaklı, 'önce insan' diyen politikasının bir ürünü olan Arama Kurtarma Ekibimize bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.