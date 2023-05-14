Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: "Hiçbir Arkadaşımız Sandığı Terk Etmesin. Hem Eskişehir'de Hem Türkiye'de Kazanıyoruz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sandık görevlilerine seslenerek "Hiçbir arkadaşımız sandığı terk etmesin. Tutanakları alıncaya kadar beklesin. Biz hem Türkiye’de hem Eskişehir’de kazanıyoruz" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sandık görevlilerine seslenerek "Hiçbir arkadaşımız sandığı terk etmesin. Tutanakları alıncaya kadar beklesin. Biz hem Türkiye'de hem Eskişehir'de kazanıyoruz" dedi.

Eskişehir'de Millet İttifakı'nın Seçim Ofisi'nde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlara sandıkları terk etmemeleri noktasında çağrıda bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anadolu Ajansı'nın verilerine inanılmaması gerektiğini ifade etti.

"EN AZ 10 PUAN ÖNDEYİZ"

Kazım Kurt şunları söyledi:

"Eskişehir ile ilgili bizim arkadaşlarımızın getirdiği çıplak imzalı tutanaklardan aldığımız sonuçlarda 1100 civarı sandıkta elde ettiğimiz sonuç Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52 civarında, Erdoğan yüzde 40 civarında oy almış durumda ama Anadolu Ajansı'na baktığınız zaman burada Tayyip Erdoğan önde görünüyor. Mümkün değil. Elimizdeki belgeler sağlam. Parti temsilcilerimiz okullarda imzaları toplamak suretiyle çıplak imzalı tutanakları getiriyorlar. Bir saat sonra daha çok sayıda tutanak elimize gelir. Çünkü okul sorumluları bütün tutanakları hem milletvekili hem cumhurbaşkanlığı tutanakları toptan getiriyor. O nedenle biraz aksama söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın en az 10 puan önünde Eskişehir'de.

"HEM TÜRKİYE'DE HEM ESKİŞEHİR'DE KAZANIYORUZ"

Şu anda milletvekili sandıklarında 250 civarında tutanak geldi. Net sonuç söyleyemeyiz şu an ama CHP 3 çıkaracak. Bundan yana tereddüt yok. Sandık görevlisi arkadaşlarımıza morallerini bozmamalarını, gelen haberlerin ve Anadolu Ajansı'nın değerlendirmelerinin tamamen yanlış olduğunun bilincinde olsunlar. Bize gelen bilgilere göre biz öndeyiz ve kazanıyoruz. Eskişehir'de milletvekili sayısında da biz önde aşağı yukarı yüzde 38 civarında görünüyoruz. Yüzde 30 civarında görünüyor AK Parti. Yüzde 12 civarında da İYİ Parti görünüyor. Bu sonuç böyle devam ederse 3-2-1 olur. Hiçbir arkadaşımız sandığı terk etmesin. Tutanakları alıncaya kadar beklesin. Biz hem Türkiye'de hem Eskişehir'de kazanıyoruz."