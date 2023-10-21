Ödemiş'in Güney Çevre Yolu İçin Askı Süreci Başladı

Ödemiş Belediyesince hazırlanan Güney Çevre Yolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu askıya çıktı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş'in sağlıklı gelişimi adına geniş kapsamlı düşünerek geleceğe ışık tutan imar planı düzenlemelerine imza attıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda Ödemiş'i gelecek yüzyıla hazırlıyoruz" dedi.

BELEDİYE HİZMET BİNASINDA ASKIYA ÇIKTI

Ödemiş'in Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Ödemiş Belediye Meclisi'nin 06.02.2023 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.07.2023 tarih ve 772 sayılı kararı ile değişiklikle onaylandı.

Konuya ilişkin evraklar; ilgililerince incelenmek, ilgililerine tebliğ edilmek üzere Ödemiş Belediye Hizmet Binası girişindeki ilan panosunda ve internet sayfalarında 20 Ekim 2023 -20 Kasım 2023 tarihleri arasında askıya çıkarıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Pervan ile birlikte incelemelerde bulunarak geleceği şekillendirecek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Eriş, "Ödemiş'i gelecek yüzyıla hem kuzey çevre yolu hem de güney çevre yolu imar revizyonları ile hazırlıyoruz. Önce harita ardından da plan çalışmaları olarak uzun zamandır çalışmalarımız devam etti. Bugün de Güney Çevre Yolu imar planı son haline gelmiş oldu. Ödemiş Belediye Meclisimizin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde de onaylanması sonrası Güney Çevre Yolu İmar Plan Revizyonumuz askıya çıktı. Birgi yolundan İzmir yoluna kadar, Zafer Mahallesi Tekstil Mevkii'nden yani Ocaklı bölgesinden Ödemiş ilçe merkezinin tüm güneyini kuşaklayan bu imar düzenlemelerinin yer aldığı bu planla geleceğe imza atmış oluyoruz

CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINDA GELECEĞE ARMAĞAN

Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken biz de bu planlar gelecek yüzyılda Ödemiş'te çocuklarımıza torunlarımıza bırakacağımız kentin geleceği diyoruz. Şehir plancılığı açısından, imar koşulları açısından değerli müdürümüz, ekip arkadaşlarımız, şehir plancılarımız, Ödemişli harita mühendisi arkadaşlarımızın emekleri birleşti. Kuzey Çevre Yolu İmar Revizyonumuz bitti, itirazlar değerlendirildi. Şimdi de şehrin güneyindeki çevre yolu için imar revizyonumuz için askı süreci başladı.

YENİ SANAYİ ALANI, BELEDİYEYE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI

Bu plan sayesinde şehrimiz Birgi yönünden gelişte yeni ticaret alanları kazanıyor. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitemize yeni bir yer sunmuş oluyoruz. 1999-2004 döneminde Başkanlığım sırasında yine güney çevre yolu üzerinde yer alacak bir akaryakıt istasyonunu belediyemize kazandırmıştık. Şimdi de güney çevre yolu ile birlikte bu akaryakıt istasyonu yeri belediyemiz için büyük önem taşıyacak. Bu imar revizyonunda şehir merkezinin güneyinde yeni ibadethane yerlerini belirledik. Otoparklarıyla ve yeşil alanlarıyla soluk alan bir şehir hedefliyoruz. Aynı şekilde kamyon garajını Hürriyet Mahallesi'nden şehrin güneyine canlı hayvan pazarının yanına taşıyacak alanı da sağlamış olduk. Bunun planlamasını da İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapıyoruz.

"ŞEHRİN TARIM ALANLARINA YAYILMASINI ÖNLÜYORUZ"

Üç Eylül Mahallesi Kantarcı Mevkii'nin imar yönünden sorunlarına da bu revizyon ile çözümler getirdik. Adeta kentsel dönüşümün de ilk adımlarını atmış oluyoruz o bölgede. Bu revizyon ile yeni yapılaşma alanları da belirlenerek önemli bir ihtiyaç daha karşılanmış oluyor. En önemlisi Ödemiş'in güneye yani verimli tarım topraklarına da yayılmasını yine bu planla önlemiş oluyoruz. Aynı şekilde bu güney çevreyolu şehrin trafiğini de rahatlatacak. Ana arterlerdeki araç yoğunluğunu da şehir merkezine hiç girmeden İzmir girişinden başlayıp şehri güneyden kuşatan bu çevre yolu ile Birgi kavşağına aktarmış olacağız. Şehrin otogarı da bu çevre yolu üzerinde yer almış olacak. 22 yıl önce ilk hazırlıklarını yaptığımız güney çevre yolu, Karayolları Genel Müdürlüğünce Torbalı-Ödemiş-Kiraz bölünmüş yol projesi çerçevesinde açılacak. Bir an önce bu çalışmaların da tamamlanmasını diliyoruz.

20 KASIM'A KADAR ASKI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bu bölgedeki arsa ve arazi sahipleri 20 Kasım'a dek sürecek askı sürecinde mutlaka belediyemize gelip bu planları incelesinler. Varsa bilgi almak istedikleri konular yine yetkili arkadaşlarımızla görüşsünler, varsa itirazları iletsinler. İtiraz etmiş olmak için değil itiraz gerektiren haklı ve yasal dayanaklı konularda da itirazlarını arkadaşlarımıza iletebilirler.

Hemşehrilerimizin yoğun şekilde dile getirdiği İzmir Yolu girişini de çehresini değiştirmek üzere çalışmalarımız var. Plan değişikliği çerçevesinde Oto Galericiler Sitesi de İzmir yolu girişine inşa edilecek. İzmir yolu, Kuzey çevre yolu, güney çevre yolu imar revizyonları Ödemişimizin yeni yüzyılına hayırlı olsun. Cumhuriyet'in ilk imar planlı şehirlerinden olan Ödemiş'in kimliğine yakışır düzenlemelere imza atmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz" dedi.