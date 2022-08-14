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Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında

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Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında

Bursa'da cinslerinden 2 kat daha büyük olan kedi görenleri şaşırtırken, obez kedi yemek yiyerek koltukta uzanmayı çok seviyor.

Bursa'da cinslerinden 2 kat daha büyük olan kedi görenleri şaşırtırken, obez kedi yemek yiyerek koltukta uzanmayı çok seviyor.

Hayvan Sevgisiyle ön palana çıkan Sevcan İlici, çok sayıda hayvana ev sahipliği yapıyor. İlici'nin beslediği kedilerinden bir tanesi olan Pascal'ın en büyük hobisi yemek yemek, 9 dokuz yaşında olan kedi her gün yemek yiyerek koltukta keyif yapmayı çok seviyor. Yemek yemeyi çok sevdiği için cinslerinden kat kat daha iri durumda normal kedilerden daha iyi olan Pascal'ı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Pascal'ın 9 yıldır yanlarında olduğunu ifade eden Sevcan İlici, "Kedimiz emsallerine göre biraz fazla iri 8,5 kilo ağırlığında ciddi anlamda yemek yemeyi çok seviyor. Doyma hissi hiç yok, yemek yemeyi ve yedikten sonra koltukta keyif yapmayı çok seviyor. Pascal'ı görenler şaşkınlık yaşıyor. Ben hayvanları çok seviyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa kedi Yerel Haberler

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