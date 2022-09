Oberhausen'dan Dönen Gençlerden Vahap Seçer'e Ziyaret

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' ile 23 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş kenti Almanya'nın Oberhausen kentine giden 14-18 yaş aralığındaki Mersinli öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

2 hafta süren program sayesinde farklı insanlarla tanışma ve kaynaşma imkanı bulduklarını dile getiren öğrenciler, eğlenceli zaman geçirdiklerini ve kendi kültürlerini Almanya'da yansıtmaya çalıştıklarını anlattı.

Bu programın kendileri için çok güzel bir tecrübe olduğunu ve çok şey kazandırdığını aktaran gençler, programda yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi

SEÇER: "HER ŞEY ASLINDA BİLMEKLE BAŞLAR"

Başkan Seçer, ziyaretteki konuşmasında, "Benim 2 oğlum var. Bir tanesi, 'Baba, bana hayatta ne tavsiye edersin?' diye sormuştu. 'Her yeri gezmeni isterim. Farklı kültürleri görmeni isterim. Yani Türkiye'de de dünyada da değişik kültürleri görmeni, izlemeni, insanların yaşamlarının nasıl geçtiğini, nasıl düşündüklerini, nasıl yaşadıklarını görmeni isterim' diye cevap verdim. 'Bu kadar mı?' dedi. Dedim ki; 'Zaten bundan sonra her şey kendiliğinden gelir.' Çünkü gezmek, görmek ve doğal olarak kitap okumaktan daha büyük bir deneyim ve kazanç olamaz. Yani her şey o aslında; bilmek. Çünkü birikimli, eğitimli, görgülü insanların hayatında, her konuda bir farklılık olur" dedi.

"HOŞGÖRÜLÜ OLUN, PAYLAŞIMCI OLUN"

Gençlerin anlattıklarından yola çıkarak, görgü edinmenin önemine de değinen Başkan Seçer, "Görgü demek, her konuda ya da geniş alanlarda bilgi sahibi olmak, haberdar olmak, farklı ortamlara girmek demek. İnsanın hiç bilmediği bir dili duyması veya öğrenmesi gibi. Ben bu seyahatinizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dünyayı algılamanız, değerlendirmeleriniz, gördükleriniz karşısında bunu dile döküp yansıtmanız bile çok güzel. 'Siyasette 3Z kuralından vazgeçmeyin' der üstat siyasetçiler. 3Z'den bir tanesi; zarafet. Zarafetli, nazik, kibar, asaletli adam olacaksın. Ziyaret; insanlarla iç içe olacaksınız, ziyaret edeceksiniz. Bir de ziyafet. Egoist, bencil olmayacaksınız. Yani paylaşmayı bileceksiniz. Bunlar insanı diri tutar, ayakta tutar" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR YAPACAĞINIZA İNANIYORUM"

Gençlerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu da sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Ben sizleri tanımaktan dolayı çok mutlu oldum. Önünüzde uzun yıllarınız olacak. Daha çok gençsiniz. Pırıl pırılsınız, ay yüzlüsünüz. Allah yolunuzu açık etsin. Bir büyüğünüz olarak size tavsiyem, her şeyden öte mutlu olun. Önce tabi ki ülkemize, ama genel anlamda insanlığa yararlı birer birey olun. Ama buna kendi mahallemizden başlamakta yarar var diye düşünüyorum. Yani kendi ülkemizin gelişmesine önemli katkılar yapacağınızdan eminim" dedi.