Rize'nin Barbie Ablası: Pembe Elbiselerle Çocukların Kalbini Kazandı

Aslıhan Ayhan, giydiği pembe elbiseler sayesinde çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşarak kentin neşesi haline geldi ve Rize'nin 'Barbie ablası' oldu.

Aslen Rize'nin Güneysu ilçesinden olan Aslıhan Ayhan, sokakta giydiği pembe elbiseyle başlayan hikayesinde çocukların gönlünü fethederek kentin "Barbie Abla"sı oldu. Bir gün işe gitmek üzere pembe elbisesini giyip sokağa çıkan Ayhan, etrafını saran çocukların sevgisiyle karşılaştı. Miniklerin yanına gelerek kendisini heyecanla 'Barbie'ye benzeterek 'Barbie abla' diye seslenmesi ve onunla fotoğraf çektirmek istemesi üzerine büyük bir mutluluk yaşayan Ayhan, samimi sevinci karşılıksız bırakmadı. Çocukların yüzünü güldürmekten güç alan Aslıhan Ayhan, o günden sonra gardırobunu pembe ağırlıklı kıyafetlerle yenileyerek tarzını bir yaşam biçimine dönüştürdü. Zamanla sokakta yürürken tanımadığı çocukların gelip sarıldığını, "Barbie abla seni çok seviyoruz" diyerek ilgi gösterdiklerini belirten Ayhan, çevreden gelen bazı eleştirilere rağmen gördüğü bu ilginin kendisine büyük bir moral verdiğini ifade etti.

Sokakta yürürken çocukların beline sarıldığını ve kendisini görünce büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Ayhan, "Ben Aslıhan Ayhan. Ama insanlar artık 'Barbie' diye sesleniyor bana. Bu güzel bir şey, hoş bir şey. Bazen eleştiri alsam da güzel bir şey. Çocuklar seviyor, 'Barbie abla' olarak görüyorlar beni, güzel bir duygu. Hoşuma gidiyor, Rabbim herkese nasip etsin. Hoş bir duygu. Aslında bir pembe elbiseyi giyerek başladı bu konu. Pembe elbisemi giydim işe gidiyorum, 'Abla bir resim çekinebilir miyiz, Barbie abla?' Öyle büyüdü gitti, Barbie abla oldum" dedi.

Pembe kıyafetler giymenin kendisinde bir alışkanlık haline geldiğini ifade eden Ayhan "Çok güzel bir duygu. Artık bana böyle alışkanlık oldu. Dolabımdan çıkartıp giyiyorum. Normal hayatta da hani spor giyinemiyorum artık. 'Barbie abla' deyip gelip belimden sarılıyor; yolda yürürken hiç tanımadığım çocuklar. Muhatap oluyor, seviyorlar beni. 'Barbie abla nerelisin sen? Seni çok seviyoruz, çok tatlısın' diyen birçok çocuk var. Oradan bunları öpüyorum, çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı