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NUSRET-2024 Tatbikatı İzmir Körfezi'nde Gerçekleşti

NUSRET-2024 Tatbikatı İzmir Körfezi'nde Gerçekleşti
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Deniz Kuvvetleri, NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nü İzmir Körfezi açıklarında gerçekleştirdi. Tatbikata, Türkiye ve dost ülkelerden toplam 22 gemi ile 33 gözlemci katıldı.

(TCG SANCAKTAR) - NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, İzmir Körfezi açıklarında gerçekleştirildi. Tatbikata ilişkin TCG SANCAKTAR gemisinde açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Karadeniz'de ve Ege Denizi'nde aynı anda farklı iki denizde mayın harbi tatbikatımızı icra ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri sadece bölgesinde değil, NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip. Envanterimizde bulunan 11 mayın avlama gemimize ilave olarak yeni nesil yerli ve milli mayın avlama gemilerinin inşasına devam ediyoruz" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından 20-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, İzmir Körfezi açıklarında gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Z. Cemal Kadıoğlu, tatbikatı TCG SANCAKTAR gemisinden takip etti.

Türkiye'den; Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/uçar birlikler ile dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştirilen NUSRET-2024, bu yıl ilk kez İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma suları olmak üzere 2 farklı denizde icra edildi. Tatbikata; Türkiye'den 13, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya'dan 9 olmak üzere toplam 22 gemi katıldı. 16 ülkeden 33 gözlemci personelin iştirak ettiği tatbikatta, MCM BLACK SEA unsurları da ilk kez görev aldı.

Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın'ın TCG Sancaktar'da tatbikata ilişkin brifing vermesiyle başlayan Seçkin Gözlemci Günü'nde, İzmir Körfezi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı C-130'dan denize 1 adet MK-25 Dip Eğitim Mayını döktü. Ardından TCG Alanya tarafından demirli mayın ROV ile tespit edildi. Demirli eğitim mayını, TCG Anamur Mayın Harbi Dalgıçlarınca patlatılarak imha edildi. Ardından çok sığ su Mayın Karşı Tedbir (MKT) sahasında dalış ve Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) faaliyetleri ve Taktik Pençe Harekatı gerçekleştirildi.

"Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbirimizi aldık"

Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de ve Ege Denizi'nde aynı anda farklı iki denizde mayın harbi tatbikatımızı icra ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri sadece bölgesinde değil, NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip. Envanterimizde bulunan 11 mayın avlama gemimize ilave olarak yeni nesil yerli ve milli mayın avlama gemilerinin inşasına devam ediyoruz. Milli mayınımız Malaman'ı yaptık ve envanterimize aldık. Deniz mayınları içerisinde en yüksek, en üst teknolojiyi kullanarak yaptığımız bu deniz mayını, dünyadaki diğer deniz mayınlarına göre çok üst bir seviyede ve envanterimizde. Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesine müteakip Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbirimizi aldık. Karadeniz sahil ülkeleri Bulgaristan ve Romanya'yla birlikte Karadeniz'in mayın güvenliğini sağlamaya hazırız."

NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tatbikata katılan deniz ve hava unsurlarının Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Z. Cemal Kadıoğlu'nu selamlamasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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