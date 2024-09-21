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NUSRET-2024 Davet Tatbikatı için Savunma Sanayi Ürünleri Tanıtıldı

NUSRET-2024 Davet Tatbikatı için Savunma Sanayi Ürünleri Tanıtıldı
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Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın basın toplantısında, savunma sanayi firmalarının ürün tanıtımları yapıldı. Aselsan ve Havelsan gibi önemli firmaların yer aldığı sergide, insansız deniz araçları ve diğer savunma teknolojileri sergilendi.

Türkiye ev sahipliğinde İzmir Körfezi ve Karadeniz Zonguldak Ereğli'de 20-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın basın toplantısının ardından TCG Sancaktar Gemisi'nde Deniz Kuvvetlerine özel olarak savunma sanayiinde kullanılacak ürünlerin gösterimi yapıldı. Sergiye büyük ilgi gösterildi.

Ev sahipliğini Türkiye'nin yaptığı, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli açıklarında gerçekleşecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın yönelik İzmir Alsancak Limanı'nda basın brifingi gerçekleştirildi. Toplamda 10 gün sürecek tatbikata ilişkin yapılan bilgilendirme toplantısının ardından TCG Sancaktar Gemisi'nde, savunma sanayi firmalarının ürün tanıtımları ve fiili gösterimleri gerçekleştirildi. Aralarında Aselsan ve Havelsan'ın da bulunduğu toplam 12 firmanın bünyelerinde geliştirdikleri savunma sanayinde kullanılacak üretimlerini sergiledikleri gösterimde savunma ve keşif araçları üretimleri dikkat çekti.

İnsansız deniz aracı prototipi de sergilendi

Gösterimde ayrıca, Aselsan tarafından üretimi yapılan ve yüzde 100 yerli üretim olan "İnsansız Su Üstü Aracının" da prototipi sergilendi. Firmanın ürettiği bir adet insansız deniz aracını Türk Donanması'na teslim ettiği bilgisi verildi. Firma ayrıca, "Deringöz Otonom Sualtı Aracı" prototipinin de gösterimini yaptı. Aracı tasarlayan firmanın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ayberk Aybek, "Bu tatbikata su altı otonom insansız araçlarımızla katılım sağladık. İki aracımızı sergiliyoruz ve bir tanesinin prototipini buraya getirdik. Özellikle su altı sınır güvenliği ve su altı savunmasına yönelik araçlarımızı kullanmakta ve geliştirmekteyiz. Deniz Kuvvetlerimiz ve yurt dışı deniz kuvvetlerine sunmayı planlamaktayız. Bu ürünümüz yaklaşık bin metre deniz erinine girebilen, 6 ay suyun altında kalabilme kabiliyetine sahip, arkasında akustik iz bırakmayan tamamen kendine özgü bir ses sistemine sahip bir su altı otonom insansız aracıdır. Su altındaki manyetik anomelleri ve su altında yapılması gereken araştırmaları yapabilme kabiliyetine sahiptir" dedi.

Gösterimde birçok özel firmanın da Deniz Kuvvetleri için keşif ve savunma sanayi için ürettikleri ürünler görücüye çıkarılarak bilgilendirme yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teknoloji Politika Havelsan Aselsan Türkiye Güncel Yerel izmir

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