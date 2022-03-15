Nusaybin Kaymakamı, Dallıağaç, Büyükkardeş, Akarsu ve Doğuş mahallelerini ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Dallıağaç, Büyükkardeş, Akarsu ve Doğuş mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ile birlikte Dallıağaç Mahallesine gelen Kaymakam Kayabaşı, Dallıağaç Ortaokulunda düzenlenen 'Bilim Fuarı'na katıldı. Fuarın açılış kurdelesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin ve AK Parti İlçe Başkanı Özel tarafından kesildi.

Daha sonra fuarı dolaşan misafirlere proje yürütücü öğretmen ve öğrenciler tarafından sunumlar yapıldı. Bilim Fuarı sergisini gezerek eserler hakkında tek tek öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Kayabaşı, Öğretmen ve öğrencileri gayretli çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Öğretmen ve öğrencilerin uzun süren araştırmaları sonucunda farklı branşlarda hazırlanan toplam 11 projenin tanıtımı yapıldı.

Bilim Fuarından sonra Dallıağaç Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Kaymakam Kayabaşı daha sonra Dallıağaç Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek genel güvenlik ve asayiş konularından Karakol Komutanından bilgi aldı.

Dallıağaç ziyaretinden sonran Büyükkardeş Mahallesini ziyaret eden Kaymakam Kayabaşı ve İlçe Başkanı Özel, vatandaşların talepleri konusunda mahalle muhtarı ile görüşerek bilgi aldı.

"Burada bulunma sebebimiz siz değerli hemşehrilerimize hizmetkar olmaktır"

Büyükkardeş Mahallesi ziyaretinden sonra Akarsu Mahallesine gelen Kaymakam Kayabaşı ve AK Parti İlçe Başkanı Özel, park ve eski yüzme havuzu alanında incelemelerde bulunarak Belediye Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay ile Park ve Bahçeler Müdürü Ramazan Doğan'dan bilgi aldı.

Daha sonra Mahallede bulunan bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Kayabaşı vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Burada vatandaşlara hitap eden Kaymakam Kayabaşı, ilçeye geldiği günden bu yana Akarsu Mahallesi'ne üçüncü kez ziyarette bulunduğunu ve mahallenin her türlü ihtiyacı için yakından ilgilendiklerini belirterek, "Akarsu'ya ilk ziyaretimizde Sağlık Ocağı problemi vardı, onu hemen çözdük. Mahallede ne ihtiyaç varsa yakından ilgileniyoruz. Belediyemizin kaynakları halkımızın hizmetinde kullanıldığı zaman, doğru kullanıldığı zaman kaynak problemi yok. Bizim de sizden istediğimiz devletimizin yanında durmanız ve hayır duanızdır. Şu anda yaptığımız planlama ile ilçe merkezi ve kırsal tüm mahallelerimizde parke taşı ve asfalt sorunu daha doğrusu yol sorunu kalmayacak. Bizim burada bulunma sebebimiz siz değerli hemşehrilerimize hizmetkar olmaktır. Yaptığımız her hizmette sizden daha çok mutlu oluyoruz. El birliği ile gönül birliği ile yapamayacağımız iş yok" şeklinde konuştu.

Akarsu Mahallesi ziyaretinden sonran Doğuş Mahallesine gelen Kayabaşı ve Özel, Doğu Mahallesi muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. - MARDİN