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Nusaybin'de Madde Bağımlılığı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşilay tarafından "Madde Bağımlılığı Farkındalık" etkinliği düzenlendi.

İlçede düzenlenen "Madde Bağımlılığı Farkındalık" etkinliğinde konuşan Yeşilay İlçe Temsilcisi Lokman Çelik, bağımlılıkla mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Düzenlenen etkinliğin devamı geleceğini belirten Çelik, "Sınır hattında yaptığımız farkındalık çalışmasında ve şeker dağıtmada güzel tepkiler aldık. Halkımızdan çok güzel katılımlar oldu. Gönüllerimizin katıldığı etkinlikte şeker dağıttık. Çocuklarımıza rozet balon ve boyama kitapları hediye ettik. Buradaki amacımız tamamen farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

Maddenin artık hayatın her alanına girmeye başladığına dikkat çeken Çelik, "Biz bunun önlemini şimdiden almazsak yarın daha kötü sonuçlar olur. Şimdiden çalışmalarımıza başladık. Halkın katılımı bizleri mutlu etti. Herkes bu bu dertten mustarip olmalı ki bize bu kadar destek olundu. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Sokak sokak gezip insanlarımızdan bu konuları konuşacağız. Bundan sonraki bütün çalışmalarımızda da halktan destek bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Etkinlik çerçevesinde insanlar bilgilendirildi, çocuklara hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı da katılım sağladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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