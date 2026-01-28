Haberler

Mardin'de bağımlılıklarla mücadele semineri düzenlendi

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bağımlılıklarla mücadele amacıyla düzenlenen seminere kadınlar ve davetliler katıldı. Emine Erdoğan'ın 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' vizyonu çerçevesinde 2026'nın 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bağımlılıklarla mücadele kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi.

Nusaybin Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliğe kadınlar başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Programda, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" vizyonu doğrultusunda 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesinin önemi vurgulandı. Konuşmalarda, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi, güçlü aile yapısının korunması ve kadınların toplumsal hayatta aktif rol almasının bağımlılıkla mücadelede temel unsurlar olduğu ifade edildi. Seminer, bilgilendirme sunumları ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - MARDİN

