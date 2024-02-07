Nurdağı'nda Miraç Kandili Yoğunluğu

Gaziantep'te depremin en çok etkilediği Nurdağı ilçesinin merkezinde ayakta kalan tek camide Miraç Kandili yoğunluğu yaşandı. Kandil programında Kuran okundu, dua edildi.

Nurdağı'nda, Miraç Kandili dolayısıyla ilçe merkezinde depremden etkilenmeyen geçici barınma merkezlerinin bulunduğu bölgedeki Fatih Millet Camisi'nde program düzenlendi. Nurdağlılar mevlit programına yoğun katılım gösterdi.

Yatsı namazı öncesi düzenlenen programda, depremde hayatını kaybedenler ve etkilenenler için dualar edildi. Kandil simidinin dağıtıldığı program geç saatlere kadar devam etti.

"Devletimize zeval gelmesin"

Camiye gelen Mustafa Kurtoğlu, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Birlikte olursak her şeye gücümüz yeter. İmkanlarımız çok iyi eksik bir şeyimiz yok. Tüm ümmetin kandili mübarek olsun" dedi.

"Buruk ama yine de sevinçliyiz"

Yaşar Bahar ise "Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlarım. Peygamberimizin miraca çıktığı gün, Müslümanların bayramıdır. Depremde torunumu, oğlumu kaybettim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu camimiz önceden vardı. Mahallemizde de çok cami vardı, onlara da giderdik. Bu kandil biraz buruk geçiyor. Ama ne kadar buruk olsa sevinçliyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP