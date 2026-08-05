Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Önemli Merhale

Numan Kurtulmuş : "Farklı siyasi anlayışları, böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı