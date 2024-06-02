Niyazi Çapa'nın cenaze törenine Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı
Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi ve Turan Devletleri Teşkilatı Onursal Başkanı Niyazi Çapa'nın Eskişehir'deki cenaze törenine Bilecik Valisi Şefik Aygöl de katıldı. Çapa'nın cenazesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Niyazi Çapa'nın Eskişehir'de gerçekleştirilen cenaze törenine katıldı.
Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi ve Turan Devletleri Teşkilatı Onursal Başkanı, Söğüt Şenlikleri'nin simgelerinden Niyazi Çapa, geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Çapa'nın cenaze töreni bugün öğle namazını müteakip Adalar Yalaman Camii'nde gerçekleştirildi. Niyazi Çapa'nın cenazesi, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın, ailesinin ve sevenlerinin katıldığı cenaze törenin ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ESKİŞEHİR