Nisan Karı Kuşları Zorluyor

Aniden bastıran Nisan karı kuşları da zorluyor

BİTLİS - Bitlis'te doğa gözlemi yapan Dr. Cihan Önen, nisan karının tepeli toygar kuşlarını da zorladığını belirtti.

Bitlis'te nisan ortalarında etkili olan yoğun kar yağışı ve dolu, adeta kışı geri getirdi. Hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde 20 ila 50 santimetrelik kar birikintileri oluştu. Bahar aylarıyla birlikte kırlarda yoğunluğu artan ve açık arazilerde beslenen tepeli toygar kuşları, bu süreçte zorlu bir sınav veriyor.

Bölgede uzun süredir doğa gözlemi yapan Dr. Cihan Önen, "Bahar mevsimiyle birlikte bu kuşların bölgede yoğunlaştığını görmekteyiz. Ancak son günlerde etkili olan kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşü, kuşların beslenme, yön bulma ve genel davranışlarını olumsuz etkiliyor. Besin kaynaklarının karla örtülmesi, yoğun kar yağışı ve dolu yağışlarıyla gelen yorgunluk ve gerginlik, kuşların hayatta kalma mücadelesini zorlaştırabilmektedir. Konuya ilişkin daha ayrıntılı değerlendirme, kuş bilimi uzmanları tarafından yapılabilir" dedi.