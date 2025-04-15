Nisan Ayında Beytüşşebap'ta Kış Manzaraları

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, nisan ayında adeta kış manzaraları yeniden ortaya çıktı.

İlçede gece devam eden fırtına ve tipi nedeniyle Yeşilöz köyünde ahırların çatıları uçtu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köye lapa lapa kar yağdı. Her yerin beyaza bürünmesi kış mevsimini anımsattı. Yüksek kesimlerde İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Fırtınadan dolayı ahırının çatısı çöktüğünü belirten Hayati Acar, "Fırtınadan dolayı ahırımızın çatıları uçtu, duvarları yıkıldı, koyunlarımızı ahıra koyamıyoruz. Şu an çok zor durumdayız. Hayvanlarımız üç gündür dışarda. 15 santimetreye kadar kar yağmış. Hayvanlarımız bu soğukta hasta oluyorlar" dedi. Çoban Ferhan Yacan ise soğuklar nedeniyle hayvanlarının hasta olduğunu dile getirerek, "Yetkililerden bir an önce yardım talep ediyoruz. Çadır dahi olsa en azından bu soğuklar geçene kadar idare etmiş oluruz" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK