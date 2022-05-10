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Nilüfer'de Patili Dostlar İçin Örnek Destek

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Nilüfer'de Patili Dostlar İçin Örnek Destek

Nilüfer’de faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanları, atıklardan yaptıkları çevre dostu barınakları ve lamba projesinden tasarruf ederek elde ettikleri gelirle aldıkları 1 ton mamayı, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne bağışladılar.

ÇINAR, DİYARBAKIR (ANKA) - Nilüfer'de faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanları, atıklardan yaptıkları çevre dostu barınakları ve lamba projesinden tasarruf ederek elde ettikleri gelirle aldıkları 1 ton mamayı, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne bağışladılar.

Hayvanseverlerden Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne bağışlar gelmeye devam ediyor.

Nilüfer'de HOSAB Bölgesi'nde faaliyet gösteren Posco TNPC firması da sokakta yaşayan hayvanlar için çalışanlarının katkılarıyla barınak ve mama bağışı yaptı. Posco TNPC Genel Müdürü Chan-Keuk Jeon, çevre dostu 10 adet barınak ve 1 ton mamayı, Nilüfer Belediye Başkanı Yardımcısı Remzi Çınar'a teslim etti.

Genel Müdürü Chan-Keuk Jeon, can dostların barınaklarını, çalışanların fabrikada kullanılmayan atık paletleri ve bobin ambalajlarını kullanarak, kendi elleriyle  yaptıklarını belirterek, "Bu barınak projesi  kurumsal vatandaşlık fikir yarışmasında ödül aldı ve kısa sürede hayata geçirdik" dedi.

Fabrika çalışanlarının çevreye faydalı olabilmek için çaba gösterdiğini vurgulayan Chan-Keuk Jeon, ayrıca fabrikada uygulanan led lamba projesinden oluşan tasarrufla 1 ton köpek mamasının alındığını ve bu mamayı da bağışladıklarını belirtti.

Posco TNPC Genel müdürü Chan-Keuk Jeon, "Hayvan sevgisinin ve sokak hayvanlarına yardımda bulunmanın Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Biz de çalışanlarımızla birlikte Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde bu güzel yardım faaliyetinde beraber olmak istedik" diye konuştu.

Bağışları teslim alan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da fabrika çalışanlarının gösterdiği duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu belirterek, can dostlar için bu anlamlı bağışı yapan herkese teşekkür etti. Çınar,  Posco TNPC ve Nilüfer Belediyesi'nin başka sosyal projelerde de beraber olmasını  istediklerini sözlerine ekledi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Remzi Çınar, Fabrika, Çınar, Yerel, Haberler

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