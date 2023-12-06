Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nin 11. Kuruluş Yılı ve Dünya Gönüllüler Günü Kutlandı

Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nin 11'inci kuruluş yılı ve Dünya Gönüllüler Günü, Nilüfer'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. "Kriz Dönemlerinde Sivil Toplum" söyleşisinin düzenlendiği buluşmada, gönüllüğün önemine dikkat çekildi.

Bursa'da sivil toplumun kalbinin attığı yer olan Nilüfer'de, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nin 11. kuruluş yılı geniş katılımla kutlandı. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleşen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nazlı Ünalan ile Genel Sekreteri Emre Karagöz, gönüllüler ile Bursa'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcileri katıldı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, "Kriz Dönemlerinde Sivil Toplum" söyleşisi de gerçekleştirildi.

"Nilüfer çok şanslı"

Toplumsal problemlerin çözümünde aktif rol üstlenen gönüllülerin, Nilüfer'de hayatın her alanında varlığını hissettirdiğini vurgulayan Özer, "Yurttaş duyarlılığı konusunda, dayanışma kültürü konusunda gerçekten çok şanslı bir ilçeyiz. Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında çok sayıda gönüllü hayatın farklı alanlarında gönüllü çalışmalar yapıyor. Biz gönüllülerin hayata kattıklarını özellikle kriz dönemlerinde görüyoruz. Bakın 6 Şubat depreminden sonra en hızlı harekete geçen, en hızlı organize olarak bölgeye yardım ulaştıran kurumlardan biri Nilüfer Belediyesi oldu. Biz elbette organizasyonu yaptık, işin lojistik kısmını üstlendik ama tırlar dolusu yardımı vatandaşlarımızın dayanışma duygusu sayesinde topladık" diye konuştu.

Dernekler yerleşkesi 11 yaşında

Nilüfer'in, Bursa'da sivil toplum örgütlerinin merkezi konumunda olduğunu belirten Özer, "Çünkü Bursa genelinde çalışan tüm sivil toplum örgütleri de bizim dernekler yerleşkelerimizde buluşuyor. Bu bakımdan Bursa'da sivil toplumun kalbi Nilüfer'de atıyor demek yanlış olmayacaktır. 5 Aralık Gönüllüler Günü aynı zamanda bizim dernekler yerleşkesini kurduğumuz gündür. Demokrasi anlayışımız gereği kentimizde sivil örgütlenmeyi ve çoksesliliği desteklemek amacıyla kurduğumuz Dernekler yerleşkemiz bugün 11 yaşında. Kutlu olsun diyorum, 11 yıl boyunca emek verenlere, sivil toplumun sesine ses katanlara teşekkür ediyorum ve nice yıllara diyorum. Ben yaşadığı kente gönüllü katkı sunan tüm sivil toplum örgütlerine ve tüm gönüllülere kent adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nazlı Ünalan da, gönüllülerin, emekleriyle gerçek bir değişim sağlama gücüne sahip olduğuna dikkat çekerek, Nilüfer Kent Konseyi'nin paydaşları ve sivil toplumla bir araya gelerek yaptığı çalışmalarla Nilüfer'in dirençli bir kent olmasında önemli role sahip olduğunu söyledi. Ünalan, "Gönüllülük üzerine atılacak en küçük bir adım, gelecekte çok büyük teyidler ile bize geri dönecektir. Gönüllülük bir sorumluluktur. Deprem ve pandemi döneminde gönüllülüğün önemini gördük" diye konuştu.

Oyun Hareketi Derneği Başkanı Nedim Buğral, Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir ile Anadolu Otizm Federasyonu Başkanı Canan Cihan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kriz Dönemlerinde Sivil Toplum" söyleşinde de, gönüllülüğün önemine dikkat çekildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gül Sayan Atanur'un yaptığı söyleşide konuşmacılar, pandemi ile toplumsal olarak da büyük yıkım ve travmaya neden olan depremin ardından gerçekleştirdikleri dernek faaliyetlerini de paylaştı.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, konuşmacılara teşekkür etti. Etkinliğe katılanlar, günün sonunda düzenlenen kokteylde de fikir alışverişinde bulundu. - BURSA