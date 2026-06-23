Naim Hoca'nın torunu Ahmet Gölleroğlu, çirkin sözlerinden dolayı Nihat Doğan'a dava açacaklarını söyledi

Nihat Doğan'ın bir sosyal medya programında Erzurumlu sanatçılarla ilgili anlattığı bir anı sırasında, şehrin manevi önderlerinden merhum Naim Hocaefendi hakkında kullandığı ifadeler Erzurum'da sert tepkilere neden oldu.

Paylaşılan görüntülerinde ardından kentte çok sayıda vatandaş, kanaat önderi ve sosyal medya kullanıcısı tepkisini dile getirdi, söylenenlerin kabul edilir bir yanı olmadığı vurgulandı.

Torunu Ahmet Gölleroğlu ise Erzurum'un ilim, irfan ve maneviyat dünyasında önemli bir yere sahip olan dedesi Naim Hocaefendi'nin hakkında dile getirilen sözlerin çirkin ve iftiradan ibaret olduğunu belirterek, "Bu çirkin, mesnetsiz ve gayri ahlaki sözlerinden dolayı söz konusu şahıs hakkında davacı olacağız. Dile getirilen ifadeler kabul edilemez, insanlık dışı ve iftiradan başka bir şey değildir. Onun manevi hatırasına ve şahsına yönelik sözleri şiddetle kınıyoruz. Aile olarak büyüğümüze her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı