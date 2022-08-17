Niğde yerel haberleri... Avrupa Şampiyonu Yasin Büyükhüseyinler Niğde'de Coşkuyla Karşılandı

Edinilen Niğde haberine göre Varşova’da düzenlenen U15 ve U17 Yıldızlar Halter Avrupa Şampiyonası’nda, 73 kilogramda yarışan Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Yasin Büyükhüseyinler 114 kilogram koparmada, 138 kilogram silkme olmak üzere 252 kilogram ile Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu bugün Niğde'de coşku ile karşılandı.

ENES CAN ÖZMEN

Varşova'da düzenlenen U15 ve U17 Yıldızlar Halter Avrupa Şampiyonası'nda, 73 kilogramda yarışan Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Yasin Büyükhüseyinler 114 kilogram koparmada, 138 kilogram silkme olmak üzere 252 kilogram ile Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu bugün Niğde'de coşku ile karşılandı.

Niğde Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde karşılanan Büyükhüseyinler, Niğde caddelerinde konvoyla birlikte vatandaşları selamladı. Şampiyon Yasin Büyükhüseyinler yaptığı açıklamada, "Başta antrenörüm Nihat Aslan'a ve İl müdürlerime teşekkür ederim. Bundan sonra ki hedeflerim seneye inşallah Dünya Şampiyonasında da aynı başarımı devam ettirmek. Çalışmalarıma aynı şekilde antrenörlerimle devam edeceğim. Ankara tohumda da Emrah Aslan hocamla devam edeceğim. Bana destek veren herkes de teşekkür ederim" dedi.

Niğdeli şampiyon sporcuyu terminalde karşılayan Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgülü ise, "Polonya'dan gelen şampiyon kardeşimiz Yasin'i hep birlikte karşıladık. Yasin gerçekten çok uzun süredir antrenörü Nihat Aslanla İl Müdürlüğümüz bünyesinde büyük bir özveri ile çalıştılar. Daha sonra sporcumuz Ankara tohumda olimpiyat hazırlık merkezine gönderdik güzel bir galibiyetle ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Avrupa Şampiyonasında şampiyon oldu. İnşallah büyüklerde ve daha sonra Dünya Şampiyonasında yine aynı şekilde temsil edeceğini düşünüyorum kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.