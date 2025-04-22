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Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 23 Nisan Kutlama Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 23 Nisan Kutlama Mesajı
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Niğde Valisi Cahit Çelik, TBMM'nin 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik, bağımsızlık mücadelesinin önemine değinerek, geleceğin teminatı olarak çocuklara vurgu yaptı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çelik, mesajında 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde açılan Meclis'in, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Vali Çelik, bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesinin, geleceğe duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlık azmi ve kararlılığıyla kurulduğuna dikkat çeken Çelik, "Geleceğe güçlü adımlarla ilerleyen ülkemizin en büyük güvencesi, iyi eğitim almış, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek ve donanımlı çocuklarımız olacaktır," dedi.

Mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ilk Meclis üyelerini ve tüm kahramanları rahmet ve şükranla anan Vali Cahit Çelik, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladı ve sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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