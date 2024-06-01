Niğde Valisi Cahit Çelik, Güllüce ve Kömürcü köylerini ziyaret etti

İlçe, belde, köy ve mahalle ziyaretlerine devam eden Niğde Valisi Cahit Çelik, merkez ilçeye bağlı Güllüce ve Kömürcü köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Güllüce Köyündeki yatırımları yerinde inceleyen Vali Çelik, köyün simge yapılarından Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti, türbenin fiziki durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra köy sakinleri tarafından iletilen sorun, görüş ve talepleri dinleyen Vali Çelik; köyde bulunan tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin korunması, ruhsatsız yapılaşma ve su kaynaklarının doğru kullanımı konusunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu. Vali Çelik; "Köy ve belde ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunları yerinde görüyor, taleplerini dinliyor ve kendi çalışma alanına giren birim amirlerimizle çözmeye gayret ediyoruz. Devletin görevi öncelikli olarak vatandaşın ortak menfaatlerini korumaktır. Buradan hem bu köy hem de tüm diğer köyde ikamet eden vatandaşlarımıza köyün ormanlık alanı, mera ve hazine alanlarına izinsiz ve ruhsatsız yapılaşmaya tevessül etmemelerini istiyorum. Köylerimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini korumak bizlerin asli görevi olmalı. Bu yüzden bu yapıları ve doğal güzellikleri tahrip edici hiç bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğimiz gibi imarlı alanlar harici ilgili kurullardan onay alınmadan yapılan yapılaşmanın da önüne geçileceğini siz kıymetli vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum" dedi. Su kaynaklarının doğru ve tasarruflu kullanımı konusunda da açıklama yapan Vali Çelik; "Su kullanımı konusunda İl Özel İdaremiz gerekli alt yapıyı kurup sistemi vatandaşlarımızın hizmetine sunduktan sonra bildiğiniz üzere işletmesini muhtarlıklara devrediyor, bizim yaptığımız ölçümlere göre normal standartların da üstünde vatandaşlarımızın ihtiyacından fazla su kullanıma veriliyor. Tedbirsiz ve aşırı kullanımda da karşımıza gereğinden fazla su sarfiyatı çıkıyor. Bu hususta siz kıymetli vatandaşlarımızdan suyun bilinçli kullanımı noktasında anlayış bekliyoruz. Devlet vatandaşı ile birlikte ayrılmaz bir bütündür ve kamu hizmetlerinin etkili ve verimli olması açısından vatandaşımızın alınan bu kararları desteklemeleri önemlidir. Alınan bu kararların ve alınan kararlara uyulmadığı taktirde yapılacak iş ve işlemlerin yine sizler için olduğunun bilinmesini istiyorum" dedi.

Güllüce köyünde yaptığı incelemelerin arından beraberindeki heyetle birlikte Kömürcü Köyünü ziyaret eden Vali Çelik burada da elektrik, su, tarım, sağlık ve eğitim gibi konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, vatandaşların ilettikleri sorun, talep ve görüşleri dinleyerek sorunların ivedilikle çözülmesi konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. - NİĞDE