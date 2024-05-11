Niğde Valiliği Otla Mücadele İlaçlaması Duyurusu

Niğde Valiliği 13.05.2024-19.05.2024 tarihleri arasında Ulukışla, Karaman, Konya, Yenice, Adana, Toprakkale, İskenderun hat kesimleri ile gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İlaçlama tarihleri ve güzergahları ise şu şekilde açıklandı:

"13.05.2024 tarihinde Ulukışla Gar (Niğde il sınırları)

14.05.2024 tarihinde Ulukışla - Yenice - Adana (Niğde, Mersin ve Adana il sınırları)

15.05.2024 tarihinde Adana - Toprakkale - İskenderun (Adana, Osmaniye ve Hatay il sınırları)

16.05.2024 tarihinde İskenderun - Adana (Adana, Osmaniye ve Hatay il sınırları)

17.05.2024 tarihinde Adana - Yenice - Ulukışla (Niğde, Mersin ve Adana il sınırları)

18.05.2024 tarihinde Ulukışla - Karaman (Niğde, Konya, Karaman il sınırları)

19.05.2024 tarihinde Karaman - Konya (Karaman ve Konya il sınırları) gar ve istasyonları arasında." - NİĞDE