Niğde Valiliği'nden İzin Olmadan Yardım Toplama Uyarısı

Niğde Valiliği, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 6. ve 7. maddeleri gereğince, kamuya açık alanlarda yardım toplamak isteyen kişi ve kuruluşların önceden izin alması gerektiğini hatırlattı.

Valilik, izin verilen yardım kampanyalarında, yardım toplayan kişilere fotoğraflı yetki belgesi düzenlendiğini ve bu belgeyi taşımayan kişi ya da grupların yardım toplama yetkisi bulunmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada son denetimlerde, il dışından gelen bazı kişilerin SMA hastası çocuklar adına stant açarak valilikten izin ve yetki belgesi almadan yardım topladıklarının tespit edildiği, 2860 sayılı Kanun'un 8. ve 10. maddeleri kapsamında yürütülen işlemler neticesinde, yetkisiz yardım toplayan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı ve toplanan paraların tutanakla teslim alınarak ilgili çocuğun resmi hesap numarasına yatırıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; " İyi niyetlerin istismar edilmesini önlemek amacıyla, vatandaslarımızdan; yardım toplayan kişilerden valilik onaylı fotoğraflı yetki belgesi talep etmeleri, belgesi bulunmayan kişi ve stantlara itibar etmemeleri, şüpheli durumları 112 Acil Çağri Merkezi üzerinden kolluk birimlerine bildirmeleri hususunda dikkatli ve duyarlı olmalari önemle rica olunur. Valiliğimiz, yardım toplama faaliyetlerinin kötüye kullanılmasının önlenmesi, gerçek ihtiyaç sahiplerinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE