Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu: "Enerji verimliliği sürdürülebilir geleceğin anahtarıdır"

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu: 'Enerji verimliliği sürdürülebilir geleceğin anahtarıdır'
Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, üniversitenin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanındaki başarılı projelerine dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası yarışmalarda elde edilen ödüllerle Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandıklarını belirtti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, üniversitenin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Mesajında, üniversitenin ulusal enerji politikalarına katkı sunan projeleriyle önemli başarılara imza attığını vurgulayan Prof. Dr. Hasan Uslu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması'nda (2023 ÜNVER-2) birincilik elde edilerek Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme hakkı kazanıldığını hatırlattı. Uslu, ardından Dubai Yüksek Enerji Konseyi tarafından düzenlenen Emirates Enerji Yarışması'nda "Enerji Verimliliği" alanında birincilik kazanılmasının, üniversitenin çalışmalarının uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Rektör Uslu, Spor Bilimleri Fakültesi yerleşkesinde tarıma elverişsiz kayalık arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali'nin 6 bin 607 metrekarelik alanda, 858 adet 550 WP panelden oluştuğunu ve santralin yıllık yaklaşık 1 milyon 284 bin 511 kWh enerji üretme kapasitesine sahip olduğunu belirterek bu üretimle üniversitenin toplam enerji tüketiminin yüzde 21,5'inin karşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Üniversitenin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji politikalarını kurumsal bir misyon haline getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Hasan Uslu, " 2024-2028 Stratejik Planımız doğrultusunda belirlediğimiz enerji verimliliği hedeflerinin büyük bir bölümüne ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası alanda daha büyük başarılara imza atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliği konusunda hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Enerji Verimliliği Haftası'nın farkındalık oluşturan çalışmalara vesile olmasını diliyor; bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

